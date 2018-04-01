بلدية العين توفر للمواطنين خدمات إلكترونية مجانية لصالات الأعراس

وفرت بلدية العين للمواطنين مجاناً قائمة كاملة بأسماء شركات تنظيم المناسبات في صالات الأعراس عبر الموقع الإلكتروني مع وسائل التواصل ودرجات التقييم وتلقي الشكاوى، بحيث يتسلم المواطن رسالة نصية عند حجز الصالة إلكترونياً، توضح وجود الخدمة في الموقع، حيث يتم حجز الصالة نفسها مجاناً حسب الشواغر. أعلن ذلك الدكتور سالم مغير العميمي مدير إدارة خدمة المجتمع في بلدية العين خلال مؤتمر صحافي أمس.

وتمتلك بلدية مدينة العين 9 صالات للأعراس موزعة على قطاعات المدينة، وذلك في إطار تخفيف أعباء المعيشة وتسهيل للمواطنين. ويهدف مشروع تسجيل أسماء شركات تنظيم المناسبات وتصنيفها توفير الجهد على المواطنين في البحث، ومعرفة أفضل الشركات، مع تقييم دوري لها، وتلقي الشكاوى والملاحظات بخصوص أدائها والتزامها.

ويلزم العقد الموقع بين البلدية وشركات تنظيم الأعراس بتقديم الخدمات وفق الأسعار المذكورة في الموقع الإلكتروني، وعدم تغييرها أو تعديلها من دون إشعار الطرف الأول، والتأكد من تثبيت هذا التغيير قبل تطبيقه على المتعاملين، كما تلتزم بتوفير خدمات وفق أعلى معايير الجودة، وحسب النماذج المعروضة في الموقع الإلكتروني، ويعتبر تغيير الأسعار أو تقديم خدمات غير مطابقة لما هو موجود في الموقع الإلكتروني تلاعباً موجباً لإزالة ملفه التجاري من دون أن يكون له الحق بطلب أي تعويض أو استرجاع أي قيمة متبقية من الإيجار ، بالإضافة للالتزام بالحسومات والعروض المعلنة، كما تلتزم الشركات بتقدم الخدمات على أكمل وجه.

وقال الدكتور العميمي: «إن البلدية تسعى لترسيخ قيم التنافسية وجودة الأعمال بين الشركات العاملة في تنظيم الأعراس لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين للاحتفال بليلة العمر، ويسمح الموقع بتوفير نبذة مختصرة عن الشركة ووسائل التواصل معها، ويتطلب من الشركة المسجلة دفع مبلغ 10 آلاف درهم سنوياً لمكتب الاستثمار في بلدية مدينة العين».