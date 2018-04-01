العين يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة الهلال غداً

يختتم العين ممثل الوطن في «دوري أبطال آسيا»، اليوم، تحضيراته لمواجهة ضيفه فريق الهلال السعودي غداً في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الرابعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ب«استاد هزاع بن زايد» بدار الزين؛ وهي مباراة الفرصة الأخيرة «للزعيمين»؛ لتعزيز حظوظهما في بلوغ الدوري الثاني؛ حيث يملك زعيم الإمارات في رصيده أربع نقاط جمعها من أربع تعادلات، فيما يملك زعيم السعودية نقطتين فقط وليس أمامه أي بديل غير الحصول على النقاط كاملة، وإلا سيودع المنافسة مبكراً.

شهدت التدريبات الثلاث الماضية اكتمال صفوف العين بعد انضمام لاعبي المنتخب الوطني الأول، والأولمبي وعودة المصري حسين الشحات، والسويدي ماركوس بيرج، اللذين شاركا مع منتخب بلادهما في مبارياتهما الودية استعداداً ل«مونديال روسيا» في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وسيضع المدرب الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين في مران اليوم ب«استاد خليفة بن زايد» اللمسات الأخيرة على الطريقة التي سيعتمدها في المباراة من واقع دراسته ومتابعته لفريق الهلال، واللعب على نقاط الضعف، والحد من نقاط القوة والخطورة فيه، إلى جانب تحديد العناصر الأكثر جاهزية للقاء، وسيفقد الزعيم جهود لاعب الارتكاز أحمد برمان للإيقاف، وفي نفس الوقت سيستعيد خدمات اللاعب محمد عبد الرحمن، الذي غاب عن لقاء الاستقلال الإيراني بداعي الإيقاف.

أما الهلال السعودي، الذي وصل، مساء أمس، إلى دار الزين سوف يجري تدريبه الختامي بملعب المباراة حسب لوائح الاتحاد الآسيوي، وقد أسند الاتحاد الآسيوي مهمة تحكيم المباراة إلى طاقم صيني، وتقرر انعقاد المؤتمر الصحفي التقديمي لمدربي الفريقين، مساء اليوم، بقاعة المؤتمرات الملحقة ب«استاد خليفة بن زايد»؛ حيث تكون البداية مع مدرب الهلال الأرجنتيني خوان براون في تمام الساعة السادسة إلا ربع، يليه مدرب العين زوران ماميتش للحديث عن استعادتهما للمواجهة الخليجية الأسيوية المنتظرة.