الحب يقود مواطن إلى السجن

وجد شاب مواطن نفسه في السجن بتهمة تعاطيه للمخدرات بعد وقوعه في حب فتاة من جنسية عربية تعرف عليها عند ذهابه للسياحة في إحدى الدول الأجنبية وتعمل نادلة في أحد المقاهي ، عارضاً عليها الزواج والسفر معه الى موطنه للإقامة معه، وما إن عرفت أنه مواطن حتى بدأت بالتودد إليه والتواصل معه، إلى أن تزوجها واستقرت معه، وأنجبت منه طفلين.

علاقة الزواج لم تدم طويلاً بسبب الخلافات التي نشبت بينهما لعدم استطاعة الفتاة تحمل ظروف إقامتها في وسط أسرة ملتزمة أخلاقياً ودينياً، وليس هذا فحسب، فلقد بدأ الزوج يتلقى الصدمات واحدةً تلو الأخرى حينما اكتشف أنها تقيم علاقات صداقة في الأيام التي يوجد فيها خارج المدينة لظروف عمله، بعد أن لاحظ عليها بعض التصرفات الغريبة، وهو ما أكده له أحد الأشخاص بأن زوجته تقيم علاقات صداقة مع شباب وموجوده في أحد النوادي الليلية، حيث ضبطها بالجرم المشهود وقام بتوصيلها إلى البيت، وما إن وصل حتى أخذ منها هاتفها المتحرك، ففوجئ بوجود صور لشباب على هاتفها، ليدخل في حالت اكتئاب، جعلته مدمناً على تعاطي المواد المخدرة.

الفتاة ما إن عادت إلى المنزل، حتى بدأت في التخطيط للتخلص من زوجها، ولعلمها بأنه يتعاطى المواد المخدرة، توجهت إلى مركز الشرطة، وتقدمت ببلاغ تتهم زوجها بخطفها وتعريض حياتها للخطر، بمنعها عن المأكل والمشرب، مشيرة إلى أنه قام بارتكاب جريمة وهو تحت تأثير المواد المخدرة، لتقوم الجهات الأمنية بضبط المتهم، وبإجراء الفحص الطبي، تبين تعاطيه للمواد المخدرة، وتحيله إلى المحكمة بتهمة التعاطي، وتعريض حياة الفتاة للخطر.