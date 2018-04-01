بالصور.. ميكلين : مدينة المعمار العملاق في بلجيكا

ربما لا تلحظها جيدا، أو لا تكتشفها في الكثير من البرامج السياحية لبلجيكا، لكن مدينة ميكلين هي واحدة من الجواهر المكنونة لبلجيكا، ذات الطراز المعماري الضخم والهائل.

ورصد تقرير لموقع “ترافلز هوير” المختص بالسفريات الطراز المعماري لهذه المدينة العريقة، فبمجرد جولة صغيرة في هذه الصور ستكتشف الجمال الآسر لمبانيها وشوارعها التي تحتفظ بطراز قديم يعود للعصور الوسطى.

تقع ميكلين بين بروكسيل ومدينة أنتورب في شمال بلجيكا، وهي تعود إلى حصن قديم بني في القرن الثالث عشر، وتضم برج مراقبة يمكن من خلاله رؤية المدينة بشكل كامل من الاعلى.

خلال الحرب العالمية الثانية، رحل النازيون سكان المدينة وحولوها إلى ثكنات عسكرية لقواتهم في بلجيكا، قبل أن يعود أهلها إليها بعد انتهاء الحرب وهزيمة النازيين.

وتعتبر المدينة أحد أهم المدن الأدبية والفنية في بلجيكا، إذ أنها تضم الكثير من المعارض ومتحف يخلد الحرب.

أحد مميزات المدينة هو طرازها المعماري واحتفاظها بالطراز القديم الذي يعود للقرن الثالث عشر، وحتى المنازل الجديدة فيتم بنائها على نفس الطراز، مع بعض الالوان المختلفة مثل الأحمر والرمادي والأزرق.