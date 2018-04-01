برشلونة وريال مدريد يتصارعان على محمد صلاح

كشفت صحيفة “ديلي أكسبريس” البريطانية صباح اليوم الأحد، عن صراع شرس للغاية بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، على التعاقد مع الجوهرة المصرية محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

ويقدم الدولي المصري محمد صلاح صاحب الـ25 عاماً، مستويات رائعة للغاية مع نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم الجاري، بعد أن أصبح أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى، وذلك بعد أن سجل 29 هدفاً في 31 مباراة ببطولة البريميرليج.

وانضم محمد صلاح هداف منتخب مصر، إلى نادي ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادماً من نادي روما الإيطالي، في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 50 مليون يورو. ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فأن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، لن يكون قادرًا في الحفاظ على النجم المصري محمد صلاح، الذي يعد هدفاً لجميع الأندية الكبرى في أوروبا، خاصة قطبي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد. وأشارت إلى أن نادي ليفربول الإنجليزي، لن يتخلى عن الفرعون المصري محمد صلاح في الصيف، إلا في حالة تلقيه عرضاً بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، ليصبح حينها أغلى صفقة في التاريخ.