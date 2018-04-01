حظر صيد وتسويق أسماك البدح في أبوظبي اعتباراً من اليوم وحتى يونيو المقبل

وفقاً للقرار الوزاري رقم (135) لسنة 2017م بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي؛ يحظر صيد وتسويق أسماك البدح اعتباراً من 1 أبريل 2018 حتى 1 يونيو 2018.

وتدعو هيئة البيئة – أبوظبي بضرورة تقيد الجميع بفترة المنع المذكورة أعلاه حفاظاً على الثروة السمكية وتنميتها بصورة مستدامة، وتنوه انه كل من يخالف ذلك، سيتعرض للمساءلة القانونية بموجب القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الموارد المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والقرارات المنفذة له.

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