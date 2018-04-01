الإمارات في مأمن عن السقوط المتوقع للقمر الصيني غداً

أكدت وكالة الإمارات للفضاء بأن آخر التقارير الصادرة، إلى أن الدولة مازالت في مأمن من عملية سقوط القمر الاصطناعي الصيني تيانجونج على الأرض، مع اقتراب الموعد المتوقع في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 2 أبريل، بهامش تغيير قدره 6 ساعات أقل أو أكثر

وقالت الوكالة إن فريق العمل الوطني المعني بمراقبة سقوط القمر الاصطناعي الصيني تيانجونج على الأرض وضع آلية متكاملة للاستجابة في حال سقوط جسم فضائي على الأرض تشمل ستة سيناريوهات محتملة مع التأكيد أن نسبة حدوثها ضئيلة للغاية وأضافت: “توقع صدور آخر التقارير بتقديرات أكثر دقة عن الموعد والمكان المتوقعين للسقوط حوالي الساعة 5 مساءً”