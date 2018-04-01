شرطة أبوظبي تحذر من نشر صور المخالفات المرورية على وسائل التواصل

دعت شرطة أبوظبي إلى التعامل الحضاري مع مواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة من ايجابياتها في تعزيز العلاقات الاجتماعية ونشر القيم المجتمعية الأصيلة في مجتمعنا محذرة من نشر صور لمخالفات مرورية أو غيرها من صور لتصرفات سلبية لا تليق بمكانة مجتمعنا وانجازاته الحضارية المضيئة.

وقال اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي: يجب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم اتخاذها وسيلة لنشر المخالفات أياً كان نوعها أو تداول الشائعات، أو إطلاقها عبر الوسائل التقنية المختلفة، لما في ذلك من تبعات قانونية مختلفة يتحملها الفرد حتى لو لم يكن على دراية بأحكامها، فلا عذر بالجهل بالقانون.

وأضاف أن الجهات المعنية المختصة تقوم بدورها الرقابي بشكل فاعل وموثوق يحول دون أية عمليات تؤدي إلى وقوع أضرار عامة بحق الجمهور لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي وعبر مواقعها للتواصل الاجتماعي تنفذ العديد من أنشطة التوعية التثقيفية التي تنبه أفراد المجتمع من مخاطر التعامل السلبي مع مواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة منها إيجابيا في مجتمعنا.

وقال إننا في عالم تتدفق فيه المعلومات بشكل واسع ويجب على كل منا الحرص على التعامل معها بشكل إيجابي وفق التشريعات المنظمة وعدم تداول المعلومات السلبية والامتناع عن نشر أية معلومات غير مؤكدة حتى لا يكون مستخدم تلك المواقع عرضة للوقوع تحت طائلة القانون داعيا الجمهور إلى التواصل مع خدمة أمان التي تتلقى المعلومات السرية منهم عن طريق وسائل الاتصال التالية: الرقم المجاني (8002626)، أو إرسال رسالة نصيّة تتضمن المعلومة الأمنية المطلوبة إلى الرقم (8002828)، أو عبر بريد الخدمة الإلكتروني www.aman.gov.ae.