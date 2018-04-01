وفاة مواطن ثمانيني في حادث دهس برأس الخيمة

توفي مواطن يبلغ من العمر 85 عاماً متأثراً بإصاباته البليغة بعد تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة تقودها مواطنة تبلغ 25 عاماً.

وتفصيلاً يشير النقيب ابراهيم سيف المزروعي مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة الدقداقة الشامل ، إلى أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة 8:00 صباحاً يفيد بتعرض شخص لحادث دهس أمام أحد المحال التجارية، على شارع المطار نتيجة عبوره الشارع ودخوله للطريق العام دون التأكد من خلوه ، وفور ورود البلاغ تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد المقدم سالم راشد شومه رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل، افراد المجتمع بضرورة اتباع القواعد والتعليمات المرورية التي تضمن سلامة الجميع من الحوادث المرورية والوقاية من وقوع الإصابات والوفيات، مطالباً إياهم عدم العبور في الأماكن الغير مخصصة لعبور المشاة وضرورة التزامهم بقواعد السير والمرور، التي من شأنها تحقق أمن الطرق وتُحِد من الحوادث المرورية المهلكة، ناقلاً تعازيه الحارة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للجميع السلامة المرورية.