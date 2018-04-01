البحرين تعلن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في تاريخها

قالت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في مملكة البحرين أنها تمكنت من التوصل إلى أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ المملكة وذلك بعد تسخير موارد شركات النفط الوطنية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب ما أدى إلى اكتشاف حقل نفطي هائل وغير مسبوق .

وقالت اللجنة أن الاكتشاف يعد مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

ويعتبر هذا الاكتشاف أول اكتشاف في البحرين منذ عام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في المملكة خلال عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ليسجل بذلك امتداداً لمسيرة الخير والبناء التي تميزت بتوظيف موارد النفط لصالح التنمية والتطوير بمملكة البحرين.

وقالت اللجنة أن الحقل الجديد سيساهم في رفد قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.

وقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني بتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من هذا الحقل الجديد ووضع الخطط لتطويره بالمدة الزمنية مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع وتكلفة الاستخراج، ليكون لهذا الحقل مساهمات قيمة ضمن الموارد الوطنية في مسيرة التنمية والتطوير. مثمناً سموه جهود كافة العاملين في قطاع النفط بوضع توجيهات جلالة الملك المفدى وخطط اللجنة موضع التنفيذ من خلال تحقيق هذه النتائج ومواصلة التطوير لصالح مملكة البحرين.