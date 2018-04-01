مليار و 27 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 276 مليون في “محيصنة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي اكثر من مليار و 27 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 92 مبايعة بقيمة 535 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضى بقيمة 421 مليون درهم و 67 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 114 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 276 مليون درهم فى منطقة محيصنه الاولى تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة الراس.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وثالثة فى اليفره 2 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة جزيرة 2 و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها6 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة فى المركاض بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 492 مليون درهم منها 19 رهونات أراضى بقيمة 382 مليون درهم و 44 رهونات فلل وشقق بقيمة 110 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الصفوح الاولى بقيمة 229 مليون درهم وأخرى فى منطقة البرشاء