الطقس اليوم غائم جزئياً ومغبر أحياناً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 02/ 04 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 03 / 04 / 2018

طقس غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية والداخلية.

حركة الرياح

غربية – شمالية غربية / 16 – 32 / 40 كم/ساعة على اليابسة، وتكون شمالية غربية / 32 – 45 / 55 كم / ساعة على البحر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام وتكون نشطة السرعة أحيانا خاصة على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.