الفجيرة يكشف حقيقة طلب مارادونا التعاقد مع حسام غالي

كشف رئيس نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، حقيقة طلب المدرب الأرجنتيني دييغو مارادونا، التعاقد مع لاعب الأهلي المصري حسام غالي، في الموسم المقبل.

وقال اليماحي في تصريحات لبرنامج إستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة المصرية، بحسب صحيفة اليوم السابع: “الأرجنتيني مارادونا يرتبط بعلاقة اجتماعية رائعة مع لاعبي الفريق، وهو ما يساعد اللاعبين على اللعب بشكل جيد”.

وأضاف: “مارادونا يعشق النجوم واللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد، وهو ما ظهر خلال مصافحة مارادونا مع قائد الأهلي حسام غالي.

وسجل غالي هدفاً رائعاً في فوز الأهلي الودي على الفجيرة الأسبوع الماضي، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس النادى الإماراتي.

وأوضح رئيس النادى الإماراتي: “من الممكن أن نرى حسام غالي بقميص الفجيرة في الفترة المقبلة، للعب تحت قيادة الأسطورة مارادونا، فكل شيء وارد والأيام المقبلة قد تشهد الكثير”.

وتابع: “مارادونا مكسب لأي نادي، خصوصاً أنه تربطه علاقة كبيرة بجميع رؤساء الاتحادات والأندية الكبرى في العالم، ودوره أكثر من مدرب فقط”.