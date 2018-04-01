سواريز: برشلونة لا يستسلم

أبرز مهاجم برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، “كبرياء” فريقه الذي “لا يعرف الاستسلام مطلقاً”، عندما تمكن من قلب تأخره أمام مضيفه إشبيلية 0-2، إلى تعادل قاتل في غضون دقيقتين، خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة 30 بالليغا، ليحافظ على سجله خالياً من الهزيمة في المسابقة حتى الآن.

وكان “البلاوغرانا” متأخراً بهدفين حتى قبل النهاية بدقيقتين، حيث قلص سواريز الفارق أولاً، ثم عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكفة بعدها مباشرة.

وقال سواريز في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: “هذه هي مباريات الليغا، والمنافس كان أفضل وسنحت له فرصاً كثيرة، لكنه أبرز أن هذه المجموعة قوية على المستويين الذهني والمعنوي”، بينما أبرز “كبرياء” الفريق الكاتالوني الذي ساعده على “حصد نقطة” تجعله “يستمر في الصدارة”.

كما أكد المهاجم الدولي أن “مواجهة إشبيلية على ملعبه دائماً ما تكون صعبة”، واستطاع الفريق الأندلسي أن “يسجل الفرصة الوحيدة التي سنحت له في الشوط الأول”، واستمر بنفس الفاعلية في بداية الشوط الثاني “عندما سجل الهدف الثاني”.

ورفض “البيستوليرو” الحديث عن مباراة نهائي كأس الملك التي ستجمع نفس الفريقين 21 أبريل (نيسان) الجاري على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، واكتفى بالإشارة إلى “عدم معرفة ماذا يمكن أن يحدث في هذا اليوم، لأنها في النهاية مباراة نهائي والأفضل هو من سيتوج باللقب”.