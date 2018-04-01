توقيف 5 رجال شرطة في فنزويلا بتهمة قتل السجناء

اعتقلت سلطات فنزويلا 5 من رجال الشرطة بتهمة الضلوع في مقتل 68 شخصا خلال حريق شب الأربعاء الماضي داخل سجن احترازي في المقر الرئيسي للشرطة في فالنسيا شمالي البلاد.

وكتب المدعي العام الفنزويلي طارق وليم صعب على تويتر: “صدرت الأوامر الآن باحتجاز خمسة من ضباط شرطة كارابوبو، يشتبه بضلوعهم في الأحداث المأساوية وتحمل وزر مقتل 68 مواطنا كانوا داخل مقر شرطة المنطقة”.

وذكر المدعي العام، أن من بين المحتجزين نائب مدير سجن المقر الرئيسي للشرطة في فالنسيا.

وفي وقت سابق، أمرت الحكومة الفنزويلية مكتب المدعي العام بالتحقيق في ملابسات الحريق وأعربت عن تعازيها لأسر وذوي القتلى.

وتسبب الحريق بمقتل 66 سجينا وسيدتين حضرتا لمقابلة أقارب لهما هناك.