مصر والأردن: نطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، إنه بحث مع نظيره الأردني التطورات المؤسفة التي جرت مؤخراً في غزة، مضيفاً: ندافع عن حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم المشروعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمع شكري بوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي يقوم بزيارة لمصر. وقال شكري: على مجلس حقوق الإنسان الدولي مراجعة سياساته تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية المصري، إن سياسة قطر في مكافحة الإرهاب ليست متسقة مع الإجماع العربي، وذلك في مجمل إجابته عن سؤال حول الأزمة القطرية.

من جانبه، قال الوزير الأردني: “نرفض العنف الممارس ضد الفلسطينيين المطالبين بحقوقهم”، مطالباً المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين المطالبين بحقوقهم، مضيفاً: نترقب اجتماعاً هاماً ومؤثراً لقمة الجامعة العربية في السعودية.

وقال الوزير الأردني، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد للأزمة بين فلسطين وإسرائيل، مضيفاً: نرفض أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبخصوص الحرب التي تقودها مصر على الإرهاب، قال الصفدي: “نقف إلى جانب مصر في جهود مكافحة الإرهاب”.

وحول الحرب في سوريا، قال الصفدي: ندين الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان الغوطة، مطالباً بوقف شامل لإطلاق النار في سوريا.

وقال الوزير الأردني إن عمّان ستواصل تحمل مسؤولية آلاف السوريين النازحين بالأردن، مشيراً إلى أن الأردن وصل لطاقته الاستيعابية القصوى في تحمل مسؤولية النازحين السوريين.