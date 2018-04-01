لندن: علينا تعزيز قدراتنا الدفاعية لمواجهة التهديد الروسي

اعتبر وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون أنه ينبغي على حكومة بلاده أخذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة ما وصفه بـ”التهديد الروسي المتنامي”.

وقال الوزير في مقال نشرته صحيفة Sunday Telegraf، اليوم الأحد: “بوتين يستخدم إمكانيات هجينة متنامية لتنفيذ أعمال تدميريه، لبسط نفوذه في الدول حول العالم”.

وأضاف: “للدفاع عن بريطانيا العظمى، من المهم للغاية الاستمرار في تنمية دفاعاتنا لمواجهة هذه التهديدات، وضمان أمن بلادنا والدفاع عن الحريات التي وصلنا إليها بصعوبة وللمحافظه على نهج حياتنا اليومي”.

اعتبر وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون أنه ينبغي على حكومة بلاده أخذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة ما وصفه بـ”التهديد الروسي المتنامي”.

وقال الوزير في مقال نشرته صحيفة Sunday Telegraf، اليوم الأحد: “بوتين يستخدم إمكانيات هجينة متنامية لتنفيذ أعمال تدميريه، لبسط نفوذه في الدول حول العالم”.

وأضاف: “للدفاع عن بريطانيا العظمى، من المهم للغاية الاستمرار في تنمية دفاعاتنا لمواجهة هذه التهديدات، وضمان أمن بلادنا والدفاع عن الحريات التي وصلنا إليها بصعوبة وللمحافظه على نهج حياتنا اليومي”.

يشار إلى أن بريطانيا، اتهمت روسيا بالتورط في تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال، وزعمت أن المادة المستخدمة في الهجوم عليه طورت في روسيا.

ونفت روسيا بشكل قاطع كل هذه الاتهامات، مؤكدة أنه لم يكن سواء في الاتحاد السوفيتي أو روسيا أي برامج لإنتاج المادة التي وقع الهجوم بها على سكريبال حسب زعم لندن.