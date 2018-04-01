شاهد بالفيديو | ثلاثة حراس يفشلون في منع سجين من الهروب في تايلاند

انتشر في الإنترنت فيديو من أحد سجون تايلاند، تظهر فيه لحظة فرار سجين رغم محاولات الحراس الثلاثة منعه . وقع الحادث في بداية شهر مارس الجاري، لكن لم ينشر الفيديو إلا اليوم.

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