شاهد بالفيديو | ثلاثة حراس يفشلون في منع سجين من الهروب في تايلاند

بواسطة / بتاريخ 2018-04-01 في 6:54 م /
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انتشر في الإنترنت فيديو من أحد سجون تايلاند، تظهر فيه لحظة فرار سجين رغم محاولات الحراس الثلاثة منعه . وقع الحادث في بداية شهر مارس الجاري، لكن لم ينشر الفيديو إلا اليوم.

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