دراسة: الجريب فروت يخفض الوزن ويحارب السرطان

هل تعلمين عزيزتي المرأة أن فاكهة الجريب فروت تساعد على خسارة الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم؟

هل تعلمين أيضًا أن من فوائد الجريب فروت الأكثر أهمية هي أنه علاج قوي جدا وفعال لمرضى السرطان؟ جميعنا نعلم الفوائد الصحية الكثيرة الفاكهة الجريب فروت ولكن من أشهر فوائده هي خفض الوزن ومحاربة السرطان وهذا حسب ما أثبتته الدراسة العلمية الحديثة.

فمن أهم الدراسات التي أجريت على فاكهة ثمار الجريب فروت هي دراسة أمريكية أجراها عدد الباحثون في جامعة كاليفورنيا في أمريكا، على مجموعة من فئران التجارب، وأثبتوا أن الجريب فروت يعمل على انقاص الوزن والقضاء على السمنة.

حيث تم تقسيم مجموعة الفئران إلى مجموعتين، الأولى خضعت لنظام غذائي عالي الدهون والوجبات الدسمة وعصير الجريب فروت، بينما المجموعة الثانية فخضعت أيضا لنفس النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ولكن مع تناول المياه فقط، وظلت الدراسة لمدة 100 يوم.

ثم خضعت الفئران في المجموعتين إلى الفحص الطبي والتحاليل، وظهرت النتائج وأثبتت أن الفئران في المجموعة الأولى التي تناولت الطعام الدسم مع عصير الجريب فروت، نقص وزنهم بنسبة 18 % مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع المياه فقط. هذا يدل على أن الجريب فروت من أهم الفواكه الطبيعية التي تساعد على حرق الدهون وتمنع من تأثير الكوليسترول على الدم، وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. ذلك لأن الجريب فروت يحتوى على إنزيم حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن السريع.

حرص العلماء على إجراء هذه الدراسة لكي يتأكدوا أنه بالفعل ثمرة الجريب فروت تساعد على انقاص الوزن وذلك بعد انتشار حمية الجريب فروت الشهيرة جدا في أمريكا والمعروفة بحمية هوليوود، لأن هناك عدد كبير جدا من النجوم والنجمات يعتمدون على هذه الحمية.

كما أجريت دراسة علمية حديثة أخرى، ولكن هذه المرة في جامعة شيكاغو الأمريكية تحت إشراف مجموعة من العلماء والأطباء الكبار وأثبتوا أن ثمرة الجريب فروت تقوم بمحاربة مرض السرطان بجميع أنواعه، سواء كان سرطان الكبد أو سرطان الثدي أو سرطان الرئة.

وتم اكتشاف ذلك عندما كان هناك سيدة تعاني من مرض سرطان الكبد، وقد تطور لديها المرض وانتقل من الكبد إلى العمود الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها أخبروها انها لن تعيش لأكثر من خمس سنوات إذا حالفها الحظ. ولكن بعد مرور الخمس سنوات اكتشف الأطباء أن الأورام الخبيثة لدى المريضة تقلصت بشكل كبير، وتحدت المرض وهي في طريق الشفاء تمامًا من هذا المرض.

وعندما سألها الأطباء عن السر في ذلك، فقالت السيدة أنها كانت تتعاطى الدواء مع عصير الجريب فروت، وهنا أثبت الباحثون في شيكاغو أن الجريب فروت يساعد على زيادة مفعول العقار داخل جسم الانسان بشكل كبير جدا، لذلك كان هناك أطباء يحذرون من تناوله مع الأدوية ولكن في مرض السرطان تثبت العكس، لأنه يساعد على تأثير العقار داخل الجسم لكي يحارب السرطان والاورام الخبيثة.

كما اكتشف الباحثون أيضا في دراسة أخرى، تقول أن الجريب فروت يهاجم سرطان الثدي ويساعد على وقف نمو الخلايا السرطانية الموجودة في الثدي، وذلك بعد أن وجدوا أن الجريب فروت يحتوي على مركب البيوفلفونويد التي تقلص من الأورام السرطانية الخبيثة داخل خلايا الثدي.