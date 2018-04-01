سامسونج تكشف عن ثلاثة حواسب محمولة بمعالجات إنتل الجيل الثامن

كشفت سامسونج عن ثلاثة حواسب محمولة جديدة بقياسات مختلفة ومواصفات متوسطة منها إصدارات تدعم أحدث جيل من معالجات إنتل.

يتميز Notebook 5 بشاشة 15.6 بوصة بالدقة الكاملة 1080p مع جسم مصنوع من المعدن، بينما الحاسبين الآخرين Notebook 3 بقياسي 14 و 15.6 بوصة.

إجمالاً تتشابه مواصفات الأجهزة وتأتي بخيارين من معالجات إنتل سواء الجيل السابع او الثامن رباعية وثنائية النوى وبعضها يأتي ببطاقة عرض انفيديا منفصلة.

كما تحمل كل الأجهزة لوحة مفاتيح كاملة مع مساحة لمس عريضة وشاشة مقاومة للمعان مع محرك ألوان خاص بسامسونج.

وفي الجدول التالي مواصفات الأجهزة التي ستتوفر بدءاً من ابريل المقبل في كوريا وخلال النصف الثاني عالمياً