شاهد بالصور | “واتشن” .. مدينة الطبيعة المذهلة في الصين

مدينة الماء كما يحب أن يسميها أهلها والصينيون، إنها مدينة واتشن، التي تتميز ليس فقط بشوارعها التي عبارة عن قنوات فيما يشبه فينسيا، ولكن بالطبيعة الساحرة التي تكتسيها.

واتشن هي مدينة ليست كبيرة تقع على بعد 11 ميل من مدينة تونجتشانج، وبنيت في القرن الثالث عشر الميلادي، وتحظى بطبيعة ساحرة وطراز معماري تاريخي، لاسيما الممرات القديمة بين شوارعها القليلة، في حين أن باقي الشوارع عبارة عن قنوات يتنقل المواطنون فيها باستخدام القنوات.

أحد مميزات هذه المدينة هو الطراز المعماري الحجري القديم، وكذلك كباريها المقوسة وشوارعها القديمة التي تعود للقرن الثالث عشر.

يوضح الموقع السياحي للصين “تشينا” أن القنوات تجري في المدينة وتمثل أغلبية شوارعها، مما يعطي احساسا ساحر بالمدينة.

تضم المدينة أيضا الكثير من المحلات التجارية ذات الطراز التقليدي، والمطاعم والمتاحف المختلفة.