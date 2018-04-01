موارد الشارقة تنظم برنامجها التدريبي “التخطيط الاستراتيجي” لمدراء الإدارات ورؤساء الاقسام بحكومة الشارقة

بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة اليوم الأحد الموافق الأول من إبريل للعام 2018م برنامجها التدريبي ( التخطيط الاستراتيجي ). الذي سيتم تنفيذه على هيئة سلسلة تدريبية متواصلة تغطي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة وفق مجموعات تدريبية منظمة . وتقام تحت شعار ( تقييم الأداء .. نماء وارتقاء) .

واستهدفت المجموعة الأولى للبرنامج مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة . وأقيمت بمقر دائرة الموارد البشرية باللية .

وقال سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ، رئيس دائرة الموارد البشرية ارتأت الدائرة ضرورة تنفيذ هذا البرنامج التدريبي بغية تعزيز التطبيق السليم لنظام تقييم الأداء بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة ، من خلال ربط أهداف موظفيها الفردية بخطط الجهات الحكومية بإمارة الشارقة الاستراتيجية والتشغيلية ، وذلك لشحذ جهود وطاقات الموظفين نحو تحقيق رؤى واستراتيجيات حكومة الشارقة .

واضاف بأن هذا البرنامج جاء بهدف تعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي لدى المشاركين ، وربطها بالأهداف الفردية للموظفين وصولا الى تحقيق الالتزام ، والرضا الوظيفي ، ورفع مستوى الجودة في العمل بما يساهم في تحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.

واكد بأن الدائرة تسعى من خلال سلسلة برامجها التدريبية التي تقام تحت شعار ( تقييم الأداء .. نماء وارتقاء ) إلى رفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على نظام تقييم الأداء ، باعتباره اداة فاعلة في تشجيع الموظفين على التقييم الذاتي لأعمالهم ، و مرجعاً لإرساء فرص العدل والشفافية والمساواة بين الموظفين ، ومحفزاً للتطوير والتحسن المستمر . كما يسهم بفاعلية في تخطيط المسار الوظيفي للموظف ، وتعزيز فرص النمو والترقي الوظيفي .

وتركزت محاور البرنامج التدريبي على التعريف بالاستراتيجية الحكومية والمؤسسية ، وربط الاستراتيجية المؤسسية بالأهداف الفردية ، وأساليب تطوير الأداء والتقييم الوظيفي للفرد ، ورفع مستوى الكفاءة الفردية والمؤسسية لدعم الاستراتيجية الحكومية ، وتمكين الأفراد بالمهارات والمعرفة اللازمة للمشاركة الايجابية.

كما تناول البرنامج عدداً من المحاور الهامة ، أبرزها : التخطيط الاستراتيجي ، وصياغة الأهداف الذكية ، ونظام تقييم الأداء بحكومة الشارقة . كما تطرقت إلى مساعي حكومة الشارقة في رسم المسار الصحيح لموظفيها ، وبناء قواعد العمل على أسس من الوضوح في الرؤية والرسالة والأهداف . موضحاً أهمية التطوير والابتكار في العمل ، ودوره في دعم وتشجيع الموظف وترجمة أفكاره إلى واقع ملموس ببذل المبادرات و وضع المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء والعمل .

واستعرض البرنامج أهمية العمل وفق منظومة محددة لتحقيق الأهداف ، ووضع آلية تنفيذية ضمن فريق عمل واحد . وعرف بنظام تقييم الأداء ودوره في قياس مستوى أداء الموظف . وميزاته من حيث الشفافية والمشاركة والتشجيع .