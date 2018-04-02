iOS 11.3 متوفّر الآن للتحميل لمُستخدمي حواسب iPad الجديدة فقط

توفّر نظام iOS 11.3 لمُستخدمي الجيل السادس من حواسب iPad، الجيل الذي كشفت عنه آبل خلال مؤتمرها التعليمي الأخير، والذي لم يصل حتى اللحظة لأيدي المُستخدمين.

وفتحت آبل باب الطلبات المُسبقة على الحاسب اللوحي الجديد على أن يبدأ بالوصول خلال الأسبوع المُقبل. لكن المُستخدمين الذين تمكّنوا من الحصول على وحدات تجريبية لاحظوا وصول التحديث بعد الدخول إلى الإعدادات Settings ثم مركز التحديثات Software updates.

وقدّمت آبل في iOS 11.3 إمكانية تخزين الرسائل على السحاب عبر خدمة iCloud، إضافة إلى الإصدار 1.5 من حزمة ARKit، دون نسيان أدوات توفير الطاقة الجديدة التي تُتيح للمُستخدم منع النظام من تبطئة الأداء.

وتجدر الإشارة إلى أن iOS 11.3 قد يصل خلال الأسبوع الجاري، أو المُقبل، لجميع المُستخدمين دون استثناء،