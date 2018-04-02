عبدالباسط: الوحدة سيقاتل حتى آخر لحظة للتأهل آسيوياً

أكد مدير فريق الوحدة، عبدالباسط الحمادي، أن الفريق سيقاتل حتى آخر لحظة من أجل التمسك ببصيص الأمل للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، من خلال احتلال المركز الثاني للمجموعة الثانية، بعد أن ضمن الدحيل المركز الأول وتأهل رسمياً لدور الـ16، مشيراً إلى أن الفريق سيعمل جاهداً لتحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات، بعد الفوز الأول الذي حققه في مباراته الأخيرة بالجولة الرابعة على ذوب آهن الإيراني بثلاثة أهداف دون رد.

ويختتم الوحدة اليوم استعداداته للقاء لوكوموتيف الأوزبكي في السابعة و10 دقائق مساء غدٍ على استاد مدينة زايد الرياضية، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال عبدالباسط الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «رغم أن الوحدة سيفتقد كلاً من لاعب الوسط محمد عبدالباسط، والجناح الأيمن المجري بالاس جوجاك في المباراة، للإيقاف، إلا أن الفريق يمتلك البديل الجاهز لسد الفراغ، ووضح ذلك بقوة في مباراة نهائي كأس الخليج العربي، التي قدم فيها الفريق أداءً جيداً، ونحن نعوّل كثيراً على مباراة لوكوموتيف الأوزبكي في مواصلة مشوار الحفاظ على آمالنا الضئيلة في التأهل لدور الـ16، والروح المعنوية للاعبين في أقصى درجاتها، بعد الفوز المستحق بكأس الخليج العربي، وبالتأكيد فإن الفوز على لوكوموتيف سيعطينا الدافع الكبير في مباراة الدحيل في الجولة السادسة والأخيرة يوم 17 أبريل الجاري على ملعب الأخير، والتي ننتظر قبلها ما ستسفر عنه نتائج المنافسين في الجولة الخامسة لتحديد موقفنا».

ويؤدي الوحدة مراناً خفيفاً في الخامسة مساء على استاد مدينة زايد الرياضية، يركز خلاله المدير الفني للفريق، الروماني لورنت ريجيكامب، على وضع اللمسات النهائية على خطة اللعب التي سيواجه بها منافسه الأوزبكي.