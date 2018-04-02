عصابة «ربحت جائزة» توقع فتاة في مصيدتها

نظرت محكمة جزاء خورفكان برئاسة القاضي عمار الجيلاني، قضية إحدى عصابات النصب باسم «ربحت جائزة» والمتهم فيها آسيويان قاما بالاحتيال على فتاة خليجية والاستيلاء على أموالها.

وتعود تفاصيل القضية عندما وردت مكالمة للمجني عليها من مجهول أخبرها بأنه يتبع لمؤسسة تجارية، وربحت مبلغ 200 ألف درهم، وطلب منها رقم حسابها المصرفي لتحويل المبلغ، وبالفعل أرسلته له، وبعد فترة اتصل بها وأخبرها بأنه لم يتمكن من تحويل الجائزة، وطلب منها مبلغ 7 آلاف درهم لكي تتم عملية التحويل.

واستجابت الفتاة لطلب المتهم الأول، وقامت بتحويل المبلغ المالي عبر إحدى الصرافات باسم المتهم الثاني، والذي قام بصرف المبلغ المالي من الصرافة، وحاولت المجني عليها الاتصال على المتهمين لمعرفة مصير الجائزة، وفشلت في الاتصال بهم بعد أن وجدت رقم الهاتف مغلقاً، واكتشفت أنها وقعت فريسة لاحتيال من قبل المتهمين وقامت بفتح بلاغ لدى الشرطة.

ومن خلال التحري مع المجني عليها تمكنت الشرطة من الوصول إلى المتهم الثاني.