مصابيح الضباب إلزامية للمركبات في موديلات 2015 وما قبلها

طورت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، اشتراطات إلزامية تتعلق بتركيب مصابيح للضباب في المركبات، ودخلت حيز التطبيق مطلع العام الجاري، لزيادة معايير السلامة والأمان على الطريق، وتقليل الحوادث المرورية التي تنتج عن الضباب، بعد انتهاء الهيئة من إجراء دراسات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف الحد من حوادث الضباب وتأمين سلامة مستخدمي الطرق في الدولة.

وقال عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن العديد من المركبات موديل العام 2017 بها خاصية مصابيح الضباب، بينما الإشكالية في موديلات 2015 وما قبلها، فقد كانت مواصفة مصابيح الإضاءة وقت الضباب موجودة ولكن بصورة اختيارية، بينما أصبحت إلزامية لاعتبارات تتعلق بالسلامة ومدى تأثير الضباب على انخفاض حجم الرؤية لسائقي المركبات، وبالتبعية الإسهام في الحوادث.

وأكد أن الهيئة حريصة على توفير الحلول التي تضمن سلامة قائدي المركبات والمنتقلين على متنها، ومن خلال هذه الاشتراطات، فإنه يتوقع لها أن تعزز الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن، بما سيسهم في الحد من حوادث السير.ودعا المعيني أصحاب المركبات إلى تشغيل هذه الميزة المزودة بها مركباتهم، مع تركيبها للسيارات من موديلات 2015 وقبلها عن طريق الوكالات المعنية بكل نوع وبما يضمن عدم الإضرار بالأجهزة الفنية والكهربائية للمركبات، مؤكدا على ضرورة توفرها وذلك حفاظاً على سلامة السائق والركاب، والحد من تكرار مسلسل الحوادث خلال فترة الضباب. وتجدر الإشارة إلى أنه توجد حالياً مواصفة إماراتية خليجية، متعلقة بتركيب أضواء الضباب في المركبات، لكنها اختيارية بالنسبة للسائقين وغير ملزمة في الوقت الحالي، مضيفاً أن «مواصفات» تقوم حالياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لإصدار قرار بإلزام المواصفة. وبحسب إحصائيات للمركز الوطني للأرصاد فأن أبرز سبعة حوادث مرورية وقعت في الدولة خلال السنوات الـ10 الماضية، بسبب الضباب الكثيف، منها حادث «غنتوت» في مارس 2008، الذي وقع على طريق أبوظبي ـ دبي، وكان من أسوأ الحوادث التي شهدتها طرق الدولة، وأسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 347 شخصاً نتيجة حادث تصادم تتابعي وقع بين 200 مركبة وحافلة، وفي أبريل 2011 وقع حادث تصادم تتابعي بين 127 سيارة على الطريق السريع بين أبوظبي ودبي قرب منطقة السمحة.وفي مارس 2015 أصيب 23 شخصاً من جنسيات مختلفة بإصابات بين المتوسطة والبسيطة إثر وقوع حوادث تصادم بين 27 مركبة على طريق شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة أم القيوين، نتيجة انخفاض مستوى الرؤية بسبب الضباب الكثيف، وفي يناير 2016 أصيب 23 شخصاً بإصابات بسيطة إثر وقوع حوادث مرورية متفرقة، أسفرت عن تصادم 96 مركبة على طريق أبوظبي ـ العين، نتيجة لانعدام مستوى الرؤية الأفقية.