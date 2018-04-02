التربية تطبق خطة تنموية شاملة لقياس الكفاءات في مختلف قطاعاتها قريباً

تعتزم وزارة التربية والتعليم إعداد خطة تنموية شاملة لموظفي الوزارة، وتحديداً مديري النطاق والمدارس الحكومية، بهدف تلبية الاحتياجات الفردية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وتندرج الخطة المقرر تنفيذها على مراحل عدة في إطار عمليات التطوير التي تشهدها الوزارة في مختلف قطاعاتها التربوية والإدراية والفنية.

وكشفت الوزارة ممثلة في مركز تقييم الكفاءات عبر تعميم وزعته على كافة موظفيها وحصلت «الرؤية» على نسخة منه عن تفاصيل الخطة التنموية الشاملة المقرر تطبيقها قريباً.

وأكدت أن الخطة تتضمن في مرحلتها الأولى، قياس الكفاءات لمختلف المستهدفين بما يسهم في تحقيق رؤية وأهداف المدرسة الإماراتية.

ولفتت الوزارة إلى اعتزامها إرسال الدليل الاسترشادي لمرحلة قياس الكفاءات، داعية إلى ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المزمع إرساله للجميع لاحقاً.

وشددت على سعيها الحثيث للارتقاء بمستويات أداء العاملين في مختلف قطاعاتها، مثمنة جميع الجهود المبذولة من جانبهم، والتي كان لها دور فاعل في نجاح وإنجاز الأهداف المنشودة.

من جهة أخرى، اعتمدت وزارة التربية والتعليم آلية التقييم الذاتي للمدارس الحكومية على مستوى الدولة عبر مستندات عدة محددة لتطبيق عمليات التقييم داخل كل مدرسة.

وشملت المستندات، الخطة التشغيلية والتطويرية للمدرسة، وجدول الحصص الدراسية في فترة تطبيق عمليات التقييم، واستمارة معلومات أساسية عن كل مدرسة، إضافة إلى هيكل الإدارة المدرسية متضمناً أسماء الموظفين كافة.

وأشارت الوزارة إلى بناء مستند التقويم الذاتي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في تقويم المدارس وإدارتها في سياق إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية داخل دولة الإمارات.