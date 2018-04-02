إيقاف مؤقت لاشتراط «حسن السيرة» لإصدار تأشيرات العمل

طلبت إدارة مراكز الخدمة بوزارة الموارد البشرية والتوطين من مراكز تسهيل ومكاتب الطباعة المعتمدة، وقف العمل مؤقتاً بشأن اشتراط الحصول على شهادة حسن السير والسلوك، كمطلب أساسي لتأشيرة العمل في الدولة للقادمين من الخارج، بناءً على القرار الأخير لمجلس الوزراء رقم (20/‏4) لسنة 2018، اعتباراً من الأول من إبريل/‏ نيسان 2018، وحتى إشعار آخر.

وبدأت أمس مراكز خدمة تسهيل ومكاتب الطباعة في تقديم المعاملات واستخراج التأشيرات، من دون شهادة حسن السير والسلوك، التزاماً بقرار مجلس الوزراء على الفور.

وكانت اللجنة التنسيقية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (8/‏1) لسنة 2017، اشترطت حصول القادمين للدولة بغرض العمل على «شهادة حسن سير وسلوك» شرطاً رئيسياً للحصول على تأشيرة العمل.