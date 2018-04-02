المنازل العائمة ذات التصاميم المذهلة حول العالم

مع تزايد الطفرة المعمارية، بات هناك اهتمام واسع بالرفاهية واستغلال المساحات الموجودة إلى أكبر حد، ومن هذه المساحات المسطحات المائية، من خلال بناء المنازل العائمة.

ورصد موقع “ديزين” الأوروبي المهتم بالمعمار، المنازل العائمة فوق المياه على درجات عالية من الرفاهية، موضحة أن معمار إنشاء منازل عائمة فوق المياه تلقى اهتماما وتوسعا كبيرا حول العالم، فبعيدا عن المنازل المذهلة لبعض القبائل والقرى حول العالم، بات المنازل المبنية وفق الطراز المعماري الحديث فوق المياه تلقى انتشارا.

ومن بين المشروعات التي سلط الموقع الضوء عليها، مشروع المنازل القوارب في أمستردام بهولندا، من تصميم المهندس الياباني جوليوس تامينوياو، وهي مجموعة من الغرف ذات التصميم المذهلة المقامة فوق بحيرة في أمستردام والتي تعرف باسم “الغرف العائمة”.

وقصد المعماري الياباني من هذا المشروع استغلال المساحات القليلة في أمستردام من خلال البناء فوق المسطحات المائية منازل مذهلة.

وفي بريطانيا أيضا، هناك مشروع ضخم لبناء منازل عائمة فوق نهر التايمز، وهو عبارة عن جزيرة يجرى بنائها وسط النهر وتضم منازل عائمة بمحازاة مدينة مارلو.

ورصد الموقع في هذا التقرير أجمل المنازل العائمة من ألمانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها، ومدى تطور هذه التكنولوجيا حول العالم.