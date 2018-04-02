لامبارد ضمن قائمة تضم 6 مرشحين لخلافة كونتي في تشيلسي

أعدت صحيفة دايلي ميرور البريطانية تقريرًا حول المرشحين لخلافة أنطونيو كونتي المدير الفني الإيطالي على رأس العارضة الفنية لفريق نادي تشيلسي الإنجليزي، حسبما أشار إلبه موقع سبورت 360.

وبات منصب صاحب الـ 48 عامًا في الهواء عقب الخسارة اليوم من توتنهام بثلاثية فيالدوري الإنجليزي الممتاز، واتساع الفارق بين البلوز والسبيرس إلى 8 نقاط، مما يجعل حظوظ فريق غرب لندن في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قليلة.

وضمت قائمة المرشحين لخلافة كونتي في تدريب تشيلسي، أسطورة النادي، فرانك لامبارد، الذي لا يملك أي خبرات تدريبية ولكن من المؤكد أن جماهير ستامفورد بريدج ستكون سعيدة بتوليه المسؤولية الفنية للفريق نظرًا لما قدمه اللاعب في مسيرته الكروية الرائعة مع البلوز.

وجاء أيضًا من ضمن المرشحين، مدرب الفريق السابق، كارلو أنشيلوتي، والذي أقيل من تدريب بايرن ميونخ في وقت سابق من هذا الموسم، بسبب سوء النتائج والخسارة القاسية على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري مجموعات دوري الأبطال.

أما الأسماء الأخرى التي أسردتها الصحيفة ذائعة الصيت في بريطانيا فهي: لويس إنريكي المدير الفني الإسباني السابق لبرشلونة الإسباني وروما الإيطالي، ماسيميليانو آليجري المدير الفني الإيطالي الحالي ليوفنتوس الإيطالي، توماس توخيل المدير الفني الألماني القريب من تولي المسؤولية الفنية لآرسنال الإنجليزي خلفًا لآرسين فينجر وبرندان رودجرز المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي.