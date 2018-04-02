«سلطة دبي المالية» تنفي وجود مكتب لصندوق الخليج العربي في مركز دبي المالي العالمي

نفت سلطة دبي للخدمات المالية صحة الادعاءات الكاذبة التي قدمها صندوق الخليج العربي، بأن لديه مكتب في مركز دبي المالي العالمي.

وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية بأن الصندوق غير خاضع للتنظيم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وغير مسجل في مركز دبي المالي العالمي.

ونوهت السلطة إلى أنه يمكن للشركات والأفراد تجنب التعرض للخداع من خلال التحقق من الحالة التنظيمية ذات الصلة للأشخاص والشركات قبل التعامل معه،

كما ودعت سلطة دبي للخدمات المالية الى مراجعة وتصفح موقعها الإلكتروني والإطلاع على التنبيهات التي أصدرتها وتصدرها بهذا الشأن.