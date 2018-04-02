بلدية دبي تشغل نظام متطور لجمع ونقل النفايات في منطقة الممزر

تماشيا مع الأهداف والمتطلبات الاستراتيجية للحكومة الذكية، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية والتجارب العملية المطبقة في مجال الإدارة الذكية للنفايات، قامت إدارة النفايات بتشغيل أحدث الأنظمة التي أثبتت كفاءتها وفاعليتها في مجالات جمع وتخزين ونقل النفايات في منطقة الممزر كأولى مراحل هذا المشروع المتطور.

وبهذا الخصوص أفاد المهندس عبدالمجيد سيفائي مدير إدارة النفايات في بلدية دبي أن مشروع “النظام المتطور لجمع ونقل النفايات” كمرحلة أولية تم تنفيذ المشروع في منطقة الممزر، ومن المنتظر أن يتم تعميمه تدريجياً في مرحلة قادمة على باقي المناطق، وقد تم من خلال أعضاء فريق التوعية في مجال الإدارة المستدامة للنفايات تنظيم جولات توعوية للسكان للتوعية بأهمية المشروع والمشاركة بجهود الدائرة التي تستهدف نشر ثقافة فرز النفايات من المصدر، حيث تم توعية 133 وحدة سكنية وسيتم متابعة تنظيم زيارات توعوية لاحقة لهذه الوحدات للتأكد من فهم طرق التعامل مع ثقافة فصل النفايات من المصدر التي هي مضمون هذا المشروع.

ويأتي هذا المشروع في إطار عصرنه أنظمة إدارة النفايات وتحديث كافة مكونات الأسطول الآلي ووسائل تخزين النفايات بالإمارة، ومن خلال هذا المشروع تم توفير حاويتين، أحداهما للنفايات العامة، والأخرى لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، واستحداث مركبات متطورة بمواصفات تقنية تشغيلية عالية ومظهر مختلف يعالج العديد من التحديات الفنية الموجودة بنظم القيادة في المركبات الحالية، حيث أن المركبات الجديدة المطلوبة تتوفر فيها المميزات والتي من أبرزها أنها آمنة تراعي شروط السلامة، مستوفية لمعايير وسائل النقل المستدام ومحركاتها مصممه بقدرات فائقة لتلبية احتياجات معدلات استخدام الطاقة وحماية البيئة.

كما تتميز بأنها صلبة وثابتة على الطرقات العامة، أما بالنسبة للأبعاد الخارجية للمركبة فهي اقل بكثير عن المركبات المستخدمة حالياً ،وذات أداء مذهل مقترن باستهلاك اقتصادي للوقود صديق للبيئة، هذا بالإضافة إلى أن إدارة عمليات تفريغ الحاويات وتحرك المركبة بواسطة السائق فقط، وبالتالي سيتم توفير فريق العمل المصاحب لكل مركبة، ويمكن أن تفرغ الحاويات من كلا جانبي الطريق في نفس الوقت مع إمكانية تفريغ الحاويات الموضوعة فوق أو تحت الأرض.

ومن المميزات الإضافية لتطبيق مثل هذا النظام أن له وحدات غسيل متطورة لتنظيف وتعقيم الحاويات في نفس الموقع بكميات قليلة جداً من المياه لتقليل هدرها ويتم تصريفها في قنوات خاصة لذلك وعمليات تفريغ الحاويات مؤتمتة بطريقة كاملة .