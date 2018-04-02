مواصلات الإمارات تطلق أول رافعة شوكية تعمل بالغاز الطبيعي في الدولة

أعلنت مواصلات الإمارات عن إطلاق أول رافعة شوكية تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط على مستوى الدولة، في خطوة تعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي، لتواصل بذلك جهودها الحثيثة والناجحة التي تنسجم مع توجهات الدولة وتستجيب لتطلعات قيادتها وشعبها، وتعزز مساهماتها الرائدة في الحفاظ على البيئة والمواد الطبيعية، وتنويع أنشطتها الاستثمارية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وصرح المهندس عامر علي الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية بمواصلات الإمارات، بأن المؤسسة حققت نتائج بيئية واستثمارية إيجابية في أنشطة الخدمات الفنية التي تقدمها لشريحة واسعة من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك للأفراد، وضمن خططها لتوسيع أنشطتها في مجال تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي انسجاماً مع خططها الاستراتيجية، عملت المؤسسة على إطلاق أول رافعة شوكية تعمل بالغاز الطبيعي في الدولة.

وأوضح الهرمودي بأن هذا المشروع سيحقق قفزة نوعية في عالم تحويل المركبات والآليات، لما للمشروع من عوائد بيئية واقتصادية كبيرة، حيث يسهم تحويل الرافعة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بدلاً من غاز البترول أو غاز الطهي LPG في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية إلى نحو 25%، كما يوفر من 75% إلى 80% من التكلفة النقدية ونفقات التعبئة السابقة.

وأيضاً يسهم التحويل في زيادة العمر التشغيلي لمحرك الرافعة، وتقليل درجة حرارته أثناء التشغيل، الأمر الذي من شأنه كذلك تقليل الصيانة الدورية للمحرك، وتبديل الزيت للمحرك، لافتاً إلى أن الغاز الطبيعي يعد من أنظف أنواع الوقود وأكثرها أماناً ومنفعة للمؤسسات والأفراد مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى.

وأكد المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية بأن مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بمواصلات الإمارات، يعتبر مركزاً متخصصاً ومعتمداً ويطبق أفضل الممارسات والمواصفات العالمية المعتمدة في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، منها المواصفات الأوروبية ECER110، ECER115 ومواصفات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA، ومواصفات شركة TUV& AV & BV وهذة الشركات عالمية وتمثل الطرف الثالث لفحص وتقييم نظام الغاز بعد عملية التحويل. وتتم عمليات التحويل على أيدي كادر فني متخصص ومتميز وذي خبرة في مجال تحويل المركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي المضغوط، حاصلين على شهادات معتمدة من شركات عالمية متخصصة.

وأضاف، بأن المؤسسة وبالتعاون مع شركائها، خصصت 3 مراكز لتحويل المركبات على مستوى الدولة، ويتم تعبئة المركبات المحولة من خلال محطات ادنوك بابوظبى، ومحطة واحدة في دبي، إضافة إلى خدمات مميزة وحصرية تتمثل في توفير محطات تعبئة متخصصة للمتعاملين في المواقع التابعة لهم في أي مكان في الدولة.