وفاة آسيويان انهار فيهما بئر برأس الخيمة

تمكنت الجهات المختصة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني من انتشال جثة شخصان آسيويان يبلغان 28 و 25 عاماً كانا يحفران بئر في أحد المساكن برأس الخيمة، وأدى الحفر إلى انهيار البئر عليهما وسقوطهما في داخله .

وقال النقيب محمد علي النعيمي، رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل بالإنابة، إلى انه ورد بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في تمام الساعة 10:30 صباحاُ يفيد بانهيار بئر وسقوط شخصان كانا يقومان بحفره في أحد المساكن، وعلى الفور توجهت جميع فرق الإنقاذ والجهات المختصة بشرطة رأس الخيمة والدفاع المدني إلى مكان الحادثة وبعد جهود كبيرة من فرق العمل تم انتشال الجثتان من البئر العميقة التي بلغت 20 متر تحت الأرض، وجاري استكمال التحقيقات حول الحادثة.

من جانبه أهاب العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية بالمواطنين والمقيمين عدم استخدام الأمور الممنوعة والتي تشكل خطورة بالغة على حياة الأفراد وخاصة بالمساكن وعدم المجازفة بحياة الآخرين وكان يتوجب الإخطار المسبق للجهات المعنية لأخذ التصاريح اللازمة لمثل هذه التصرفات، وأهاب العميد غانم بالمواطنين والمقيمين ضرورة التقيد باشتراطات السلامة العامة، تجنباً لوقوع الحوادث والوفيات .