بلدية دبي: لا صحة لما يتم تداوله بوجود نوع من البيض مصنع من مادة بلاستيكية

أوضحت إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي أنه قد انتشر مؤخراً مقطع مرئي في وسائل التواصل الاجتماعي تدعي مقدمته أن هناك نوع من البيض المصنع من مادة بلاستيكية وأنه قد تم قلي ذلك البيض وتكونت طبقة ذكرت مقدمة الفيديو أنها مادة بلاستيكية.

و رداً على المعلومات الغير دقيقة في ذلك المقطع المرئي أشارت إدارة سلامة الغذاء بالبلدية أن مادة البلاستيك تكون صلبة على درجة حرارة الغرفة وتذوب عندما تُسخن إلى درجة حرارة تقارب الثمانين درجة مئوية ، وبما أن البيض في المقطع المذكور أعلاه قد كان سائلاً وصار متماسكاً عند قليه ، فلا يمكن أن يكون بلاستيكياً ، لأن ذلك ينافي طبيعة البلاستيك المعروفة بأنه يذوب على درجات الحرارة العالية.

وأضافت الإدارة أن سبب تشكل البيض بصورة مختلفة عن المألوف هو أن البيض غير الطازج يكون أكثر سيولة “كما هو واضح في الفيديو” ولذلك قد يعطي أشكالاً مختلفة بسبب تخثر بروتين البيض على درجات الحرارة المختلفة ، لذا فإن ما شوهد في الفيديو يعتبر طبيعياً جداً.

ويأتي هذا التوضيح من قبل بلدية دبي ضمن مبادرة “الخبر اليقين” التي أطلقتها البلدية بهدف الحد من تداول المعلومات الغير دقيقة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الأخرى وتصحيح الأخبار المغلوطة والتصدي للشائعات المغرضة بشكل سريع.