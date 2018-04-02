لجنة الطب الرياضي توصي بعقد ملتقى طبي للكوادر العاملة في أندية الدولة

عقدت لجنة الطب الرياضي اجتماعها الدوري بمقر اتحاد الكرة في دبي، برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة ريمة الحوسني نائب رئيس اللجنة، والدكتور مجدي اسكندر، الدكتور مراد الغرايري والدكتور أحمد ابراهيم، أعضاء اللجنة، ومحمد أحمد السيد سكرتير اللجنة.

تم خلال الاجتماع إعتماد عقد ملتقى علمي طبي لكافة الأطقم الطبية العاملة بالمنتخبات الوطنية والأندية، خلال شهر نوفمبر القادم بمقر اتحاد الامارات العربية المتحدة لكرة القدم، وسيحاضر فيه جميع أعضاء لجنة الطب الرياضي بالاتحاد، كمبادرة من اللجنة لمواكبة المستجدات في مجال الطب الرياضي، وتعزيز التواصل بين اتحاد الكرة في شخص اللجنة والأطقم الطبية العاملة داخل أندية الدولة، وتقديم الدعم فيما يختص بالتدريب النظري والعملي، والتعليم الطبي المستمر، على أن يُعقد هذا الملتقى بصفة دورية لضمان اطلاع الأطقم الطبية العاملة داخل الدولة على كل ما يطرأ من مستجدات في هذا المجال، كما أنه سيتم ترخيص وتسجيل الملتقى من قبل الهيئات الصحية داخل الدولة، ومنح المشاركين فيه ساعات طبية معتمدة.

وسوف يتضمن الملتقى المزمع عقده لعدة مواضيع، منها الترحال مع الفرق والاجراءات اللازم اتخاذها من قبل الأطقم الطبية عند مرافقتهم للاعبين أثناء المعسكرات الخارجية، بالإضافة لمعرفة أحدث طرق التأهيل والعلاج الطبيعي بعد الإصابات، والتعامل مع الإصابات نفسها، وكل مستجدات مكافحة المنشطات بالإضافة الى التعامل في حالات الرياضة النسائية وذوي الهمم.

كما سيتم مناقشة الطرق السليمة لإدارة الحالات الطبية الطارئة لحظة وقوعها، وخاصة الحالات المهددة للحياة، كإصابات الرقبة والعمود الفقري وضربات الشمس، وحالات نقص السكر وارتجاج المخ وآلام الصدر، والحالات التي تتطلب التدخل السريع حرصاً على صحة وسلامة اللاعبين.

وأوصت اللجنة، بمخاطبة جميع الأطقم الطبية العاملة بأندية الدولة، بشأن منح الفرصة للأطقم الطبية العاملة لديهم للمشاركة بمواضيع علمية وإلقاء محاضرة أو دراسة علمية خلال الملتقى المقرر عقده في شهر نوفمبر القادم، وسيتم دراسة الطلبات الواردة، واعتماد المواضيع عن طريق اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم.

كما ناقشت اللجنة استكمال زيارات أندية الدرجة الأولى خلال الفترة القادمة، للوقوف على الأمور الطبية الخاصة بالأندية، وللإجابة على أي استفسارات طبية، والعمل على حل أي معوقات تقف في طريق تقديم الرعاية الطبية داخل الأندية.

كما أوصت اللجنة، بإرسال خبير التغذية المسؤول باتحاد الامارات لكرة القدم إلى أندية دوري المحترفين كمرحلة أولى، ومن ثم أندية الدرجة الأولى للوقوف على الامور الخاصة بالتغذية داخل أندية الدولة، والملف الطبي للاعبين، وبرامج مراقبة الوزن واللياقة البدنية الخاص بكل لاعب على حدة، ومناقشة العادات الغذائية السليمة والخاطئة، واعداد تقرير مفصل يتضمن الايجابيات والسلبيات والحلول اللازمة، كما كلفت اللجنة خبير التغذية، بعمل دليل تغذية موحد لجميع المراحل السنية خلال الفترة القادمة، وتوزيعه على الأندية فور إصداره واعتماده من لجنة الطب الرياضي.