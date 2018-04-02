311 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ27 مليون في منطقة “المركاض”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 311 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 112 مبايعة بقيمة 212 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضى بقيمة 80 مليون درهم و 96 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 132 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة القرهود تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة الثنيه الخامسة.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة فى مدينة المطار بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة و أخيرا مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها10 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة فى المركاض بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 99 مليون درهم منها 15 رهونات أراضى بقيمة 75 مليون درهم و 28 رهونات فلل وشقق بقيمة 24 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة القوز الصناعيه الثالثه بقيمة 25 مليون درهم وأخرى فى منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 12 مليون درهم.