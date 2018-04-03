الطقس اليوم غائم جزئياً ومغبر أحياناً مع رياح معتدلة السرعة مثيرة للغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون طقس الغد غائما جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية والداخلية.

و حركة الرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 16 – 32 / 36 كم/ساعة على اليابسة، وتكون شمالية غربية / 24 – 40 / 45 كم / ساعة على البحر.

أما حالة البحر: الخليج العربي: مضطرب الموج وبحر عمان: مضطرب الموج