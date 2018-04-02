مصر | «الوطنية للانتخابات» تعلن فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الاثنين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات بأغلبية 97.08 بالمئة من أصوات الناخبين.

وقال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات بلغت 41.05 بالمئة، لافتا الى أن عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ نحو 24 مليونا و250 ألف ناخب من إجمالي 59 مليون ناخب تقريبا لهم حق التصويت.

وحصل موسى مصطفى موسى المنافس الوحيد للسيسي الوحيد في الانتخابات على 2.92 بالمئة من الأصوات.