إسلام أباد تطالب بلجنة تقصي حقائق في كشمير بعد مقتل 17 شخصاً

طالب رئيس وزراء باكستان، شهيد خاقان عباسي، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بإجبار الهند على السماح بدخول لجنة تقصي حقائق إلى الجزء الذي يخضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

جاء ذلك، عقب مقتل 17 من سكان المنطقة بينهم مدنيين وآخرون من المقاومة، في اشتباكات مسلحة مع القوات الهندية، اندلعت أمس في عدة قرى بدعوى “اختباء مسلحين داخلها”.

وقال عباسي إنّ “الهند تحاول وضع حد للنضال الشرعي في كشمير”، مشيرا إلى “صدمته العميقة جراء القتل العشوائي والوحشي لـ17 شابا هناك على يد القوات الهندية”.

ويطالب سكان كشمير بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا، عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذو الغالبية المسلمة.

ويضمّ الجزء الخاضع لنيودلهي جماعات مقاومة تكافح ضد ما تعتبره “احتلالًا هنديًا” لمناطقها، غيرّ أن الهند تصفهم بـ”المسلحين”.