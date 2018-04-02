الصين تفرض رسوما على عشرات المنتجات الأمريكية

فرضت الصين رسوما جمركية على عدد من واردات المنتجات من الولايات المتحدة، ردا على إجراء مماثل اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس الماضي.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان لها: “لحماية مصالحنا، ولتعويض الخسائر الناجمة عن الإجراءات الأمريكية، ستتخلى الصين، بدءا من الثاني من أبريل، عن التزاماتها تجاه الرسوم المخفضة على 128 منتجا تندرج ضمن 7 فئات مستوردة من الولايات المتحدة”.

وأشار البيان، إلى أن الرسوم ستبلغ 15 % على 120 منتجا، و25 % على 8 منتجات.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مارس الماضي، قرار بفرض رسوم استيراد جمركية قيمتها 25 % على الصلب و10 % على الألمنيوم، محذرا الاتحاد الأوروبي من “ضريبة كبيرة” على بضائعه لتعامله الباهت في التجارة مع واشنطن.

وأثار القرار موجة من الانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي وكندا والصين بسبب احتمال نشوب حرب تجارية.

وتعاني الولايات المتحدة عجزا تجاريا يقدر بـ 800 مليار دولار لعام 2017، ويرى ترامب أن السبب في ذلك هو “حماقة الرؤساء الأمريكيين السابقين”، الذين انتهجوا سياسات تجارية خاطئة مع العديد من بلدان العالم بينها بلدان الاتحاد الأوروبي.