شاهد بالفيديو | تغازوت المغربية .. قبلة عالمية لركوب الأمواج

بواسطة / بتاريخ 2018-04-02 في 7:15 م /
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راكب الأمواج المغربي الشهير رمزي بوخيام يتحدث عن ركوب الأمواج على سواحل قرية تغازوت التي تعد قبلة لراكبي الأمواج من حول العالم.

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