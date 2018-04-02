شاهد بالفيديو | تغازوت المغربية .. قبلة عالمية لركوب الأمواج
بواسطة سي ان ان / بتاريخ 2018-04-02 في 7:15 م /
راكب الأمواج المغربي الشهير رمزي بوخيام يتحدث عن ركوب الأمواج على سواحل قرية تغازوت التي تعد قبلة لراكبي الأمواج من حول العالم.
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