تسريب مواصفات وتصميم هاتف إل جي LG G7

قبل الإعلان عن أي هاتف يتم تداول الكثير من الإشاعات والتسريبات التي لاتؤخذ على محمل الجد ولكن التسريبات الخاصة بالتصميم من حساب OnLeaks الشهير غالباً ماتكون موثوقة لأنها تعتمد على أشياء حقيقة وهذا مالمسناه في الفترة الماضية.

على كل حال قم حساب OnLeaks بتسريب التصميم النهائي لهاتف إل جي القادم LG G7 ويتضح أن الشركة الكورية قامت ببعض التغييرات من الأمام تتمثل في وجود النتوء ومن الخلف تظهر الكاميرات بالشكل الطولي هذه المرة.

من ناحية المواصفات سيقدم الهاتف شاشة أموليد بحجم 6 إنش من الأمام بدقة QHD وسيعمل بمعالج سناب دراغون 845 مع 6GB ذاكرة عشوائية و 128GB ذاكرة تخزين داخلية.

سيحمل الهاتف كاميرتين مزدوجة من الخلف وكما هو واضح في الصور منفذ الصوت سوف يستمر كما يوجد مستشعر لبصمات الاصابع وإستمرار لمعايير مقاومة الماء والغبار IP68.

حتى الآن لايوجد أي أنباء تؤكد موعد الكشف عن هذا الهاتف.