تين كات: لأول مرة تكتمل صفوف الجزيرة

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي هينك تين كات، أن فريقه يسعى إلى تحقيق الفوز على الغرافة، عندما يلتقيان غداً الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.

وقال تين كات، في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين: “المباراة مهمة لنا للغاية، وسوف تكون متكافئة بشكل كبير، والفريق الذي سيكون جاهزاً سيكون هو الأقرب للفوز”.

وأضاف: “لكي أكون صريحاً فنحن واثقون في فريقنا بشكل كبير، وفي قدراتنا على تحقيق نتيجة إيجابية، حيث أنها المرة الأولى منذ بداية الموسم تقريباً يكون الفريق جاهزاً ومستعداً بالكامل، لأننا كنا نعاني العديد من الإصابات منذ بداية الموسم”.

وتابع: “أؤكد أن نادي الجزيرة قادم فقط من أجل الفوز، ونستطيع فعل ذلك لأننا نجحنا في الفوز بالمباراة الأولى، وإذا حدث وانتهت المباراة بتعادل ستكون نتيجة إيجابية أيضاً خارج الأرض لأنه سيتبقى لنا مباراة على ملعبنا”.