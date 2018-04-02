شاهد بالصور | كابادوكيا .. المدينة المحفورة في الصخر

في إقليم نفسهير بوسط منطقة الأناضول في تركيا، تقع كابادوكيا، وهي مدينة بنيت كاملة من خلال منازل محفورة داخل الصخور القائمة.

ويشرح موقع “أتلاس أوبسكورا” المهتم بالصور أن هذه المنطقة ذات تاريخ نابض، بنيت على مدار قرون عديدة، ففي وسط التكتلات الرملية والجبال فوق هذه الصحراء، يمكن رؤية صخور متوسطة الأحجام قائمة في وسط الصحراء، وبالاقتراب منها يكتشف أنها منازل محفورة داخل الصخور.

ويوضح الموقع أن كابادوكيا تضم العديد من المنازل الجميلة المحفورة في الصخور وكذلك الممرات الرائعة.

يبين الموقع أن التكتلات الصخرية في المنطقة تشكلت عبر تسربات بركانية والرياح الذي انتج تشكيلات صخرية ذات كهوف، ومع الوقت أعطت هذه التشكيلات الصخرية الفكرة للأهالي لاستغلالها من خلال تجويفها أكثر والإقامة فيها.

ويتابع الموقع بالقول أن المادة الصخرية نفسها سهلت عمليات الحفر والتجويف بداخل الصخور.

إلى جانب ذلك، فالمنظر الخارجي لهذه المنازل مذهل أيضا، فنتيجة للرياح أكتسبت المنازل شكل القباب المقامة على الأرض.