قفز طويل لأحد الأيائل أمام سيارة تسير بسرعة جنونية

سجل سائق سيارة في سلوفاكيا لحظات مذهلة لقفز أحد الأيائل عبر الطريق دون لمس أي جانب من الرصيف وذلك أمام سيارته التي كانت تتحرك بسرعة جنونية.

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