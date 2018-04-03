قفز طويل لأحد الأيائل أمام سيارة تسير بسرعة جنونية

بواسطة / بتاريخ 2018-04-03 في 8:57 ص /
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سجل سائق سيارة في سلوفاكيا لحظات مذهلة لقفز أحد الأيائل عبر الطريق دون لمس أي جانب من الرصيف وذلك أمام سيارته التي كانت تتحرك بسرعة جنونية.

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