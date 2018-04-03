في تحديث iOS 11.3 آبل ستخبرك عندما تريد إستخدام بياناتك

في تحديث iOS 11.3 و macOS 10.3.5 قامت آبل بتحديث قوانينها في التعامل مع بيانات المستخدمين، حيث أصبح الآن عندما تريد إستخدام بياناتك لتفعيل بعض المميزات والخصائص ستظهر لك صفحة يوجد بها أيقونة لرجلين يتصافحان وبعض التفاصيل الآخرى لمن يريد فهم أكثر لكيف تتعامل آبل مع بياناته الشخصية.

وأتت هذه الخطوة لحرص آبل على تطبيق فلسفتها الخاصة في حماية معلومات المستخدمين والحرص على الخصوصية، حيث كانت آبل من أوائل المستنكرين لفضيحة Cambridge Analytica والتي قمنا بتغطيتها في أخبار عدة، كما أضاف تيم كوك الرئيس التنفيذي لآبل في وقت سابق أن يجب وضع تشريعات وقيود لكيفية تعامل الشركات مع بيانات المستخدمين.