«التربية» تركز على العمق المعرفي للمعلم العام المقبل

أكد المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن فلسفة الوزارة مبنية على الاهتمام بالعمق المعرفي للمعلم، إلى جانب تمكينه من المحتوى الدراسي للمادة، الشيء الذي ينعكس على قدرته على الإبداع والابتكار، وهو بالتالي يسهم أيضاً في تمكنه من تكوين مشاريع دراسية مشتركة مع باقي المعلمين، الأمر الذي ستركز عليه الوزارة العام المقبل؛ حيث ستطلق مؤتمرين تستهدف من خلالهما المعلمين في المواد الدراسية الأساسية وباقي المواد الأخرى.

جاء ذلك خلال حفل انطلاق «منتدى الخليج العربي للمعلمين»، بدورته الرابعة، تحت شعار: «التعليم التكاملي» في المدرسة الإماراتية، الذي نظم في كلية التقنية العليا للطالبات في مدينة خليفة، مستهدفاً 1800 معلم ومعلمة، ويتضمن 120 ورشة عمل، فيما يواصل المنتدى ذاته فعالياته، التي انطلقت، أول أمس، في «مركز تدريب المعلمين» بعجمان، مستهدفاً 7 آلاف معلم ومعلمة، ويشتمل على 250 ورشة عمل متخصصة في شتى الميادين العلمية والتربوية والمهارات المتقدمة، ويستمر لمدة 5 أيام.

وأوضح الحمادي، أن وزارة التربية والتعليم، تسعى إلى تمكين المعلم، وجعله أكثر قدرة على مواكبة المستجدات التعليمية، وفي هذا السياق فإن الوزارة استحدثت التدريب التخصصي ورخصة المعلم؛ وهي من الأمور الكفيلة بتطوير مستوى المعلم، مشيراً إلى أن الوزارة في الفترة المقبلة سوف تركز على المحتوى الدراسي، وجعل التدريب أكثر تخصصياً.

وأضاف أنه في هذا الإطار، سوف تنظم الوزارة العام المقبل مؤتمرين؛ الأول للمواد الأساسية، والثاني لبقية المواد الدراسية؛ بغرض تمكين وتنمية قدرات المعلمين في هذه المواد؛ لتجويد التعليم في الإمارات.

وأكد الحمادي، ضرورة العمل وتضافر الجهود الفردية والمؤسسية وكوادر الميدان التربوي مع بعضها؛ لتحقيق قفزات استثنائية في التعليم، مشيراً إلى أن عملية التطوير مستمرة ولا مجال للتراجع أو التباطؤ فيها، لافتاً إلى وجود قاعدة عريضة من الطلبة المتميزين والمتفوقين والموهوبين دراسياً سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.

وأوضح، أن مشاريع الطلبة العلمية وجودة مستوياتها تؤكد ذلك، وتبشر بكل خير، وخلص إلى أن المرحلة المقبلة سوف تتمحور في بناء وتطوير كفاءة ومستويات الكوادر التدريسية، فضلاً عن الاستثمار في الزيارات الخارجية العلمية، وتوثيق التعاون مع مؤسسات التعليم العالي.