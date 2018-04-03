«عالمية أبوظبي» للجوجيتسو على خط الانطلاق

يستعد اتحاد الجوجيتسو، لإطلاق النسخة العاشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي ستُقام في صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، في الفترة من 16 إلى 28 أبريل 2018. وسيتقاطر أفضل لاعبي الجوجيتسو من مختلف دول العالم، لاستعراض مهاراتهم وتقنياتهم طوال 13 يوماً.

في محاولة لانتزاع الميداليات في هذه البطولة، التي تستقبل عشّاق الجوجيتسو الذين يتوافدون لتشجيع أبطالهم المفضّلين، ولإبقاء عشاق الجوجيتسو المنتشرين في مختلف أصقاع العالم، على اطّلاع على أحدث مستجدات هذه البطولة العالمية المميّزة، أطلق الاتحاد موقعاً إلكترونياً مخصصاً لتوفير جميع التفاصيل حول مواعيد النزالات والأنشطة وورش العمل التي ستقام على هامش البطولة.

الاحتفال بعام زايد

وبطولة هذا العام، ستكون متميّزة عن سابقاتها، إذ إنّها تحتفي بعام زايد، وهي المبادرة التي تكرّم ذكرى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس للدولة، كما تحتفي بعشرة أعوام من النجاح والتميّز في رياضة الجوجيتسو محلياً وعالمياً.

وانسجاماً مع قيم عام زايد، التي تتمحور حول الاحترام وبناء الإنسان والحكمة والاستدامة، ستشهد البطولة مشاركة عدد قياسي من أشهر اللاعبين المحليين والعالميين في مختلف فئات الرجال والسيدات.

وستشكّل مشاركة نخبة أبطال العالم، إلى جانب العديد من المواهب الإماراتية، مصدر وحي وإلهام لممارسي رياضة الجوجيتسو والجمهور، على حد سواء، وتسهم في تحفيز الجيل القادم من الأبطال، إذ إنّ كل فرد من الجمهور مدعو لمشاركتنا قصته الخاصة حول ما الذي دفعه لإطلاق البطل الكامن بداخله.

ملك البساط

وتشهد بطولة هذا العام، للمرة الأولى على الإطلاق، منافسة جديدة، تُضاف إلى مجموعة فعالياتها المميّزة، وهي منافسات «ملك البساط»، المليئة بالإثارة والتشويق بين أبطال الجوجيتسو الفائزين ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، طوال الأعوام التسعة الماضية، في محاولة لانتزاع لقب ملك البساط، ولا شك أنّ هذه الفعالية المميزة،.

والتي ستجمع نخبة من ألمع الأبطال، مثل سامويل كانكرينو، وتياغو ماركيس، وتياغو برافو، وهياغو جورج، وليوناردو ساغيورو، وغيرهم، ستكون الحدث الأكثر إثارة، الذي ينتظره عشاق الجوجيتسو، ولا ننسى الجائزة النقدية البالغة 200 ألف دولار أميركي، والتي سيتقاسمها الفائزون بالميداليات في فئات منافسات ملك البساط الثلاثة (الوزن الخفيف والمتوسط والثقيل).

جوائز قيّمة

وتقدّم البطولة هذا العام، جوائز مالية أكبر من أي وقت مضى، إذ تفوق المليون دولار أميركي، يتقاسمها فائزو فئات الناشئين، وأصحاب الهمم، والكبار والأساتذة.

ولن تقتصر الجوائز فقط على الأبطال، إذ سيحظى الجمهور وضيوف البطولة، بفرصة الفوز بجوائز قيّمة أيضاً، تشمل سيارة رينج روفر إيفوك جديدة، وسيارة جاجوارXF، إلى جانب جوائز يومية، بخلاف مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي، التي ستتواصل من موقع البطولة على مدار 13 يوماً.

أبرز المنافسين

ومن أبرز الأبطال العالميين المشاركين في بطولة هذا العام، أدولفو كورّيا، روبن ليموس، أفضل لاعبين في أفريقيا، ويونغمان نوه وجاو كارلوس كوراوكا أبطال آسيا، وكريستوف فلاك وآدام واردزينكي من أوروبا، وماثيو ليتون وجوناثان ساتافا من أميركا الشمالية، ولاكلان جيل وبن هودجكينسون من أوقيانوسيا، وإيغور سيلفا وخوسيه ليما من أميركا الجنوبية.

وأما على الصعيد المحلي، فستشهد البطولة مشاركة فيصل الكتبي، وطالب الكربي وعبيد الكعبي، ومصبح الخاطري، وعبد الله الجنيبي.

وعمر المسماري، ومحمد العامري، وحمدان البلوشي، وسلطان العلي، ومريم العامري، وزهراء الهاشمي، وأما في فئة «الباراجوجيتسو»، سيتألّق اللاعب خليفة محمد، كما ستشارك مجموعة من أندية الجوجيتسو من مختلف الإمارات، منها أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو الخامسة على الصعيد العالمي، ونادي العين الثامن عالمياً، ونادي الجزيرة التاسع عالمياً.

أصحاب الهمم

ترسيخاً للجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة واتحاد اللعبة لتقديم الدعم لأصحاب الهمم، وتوفير الفرصة لهم للتنافس على المستوى العالمي، سيشهد الجمهور مشاركة نوعية للرياضيين في فئة «الباراجوجيتسو».