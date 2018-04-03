«مسافر»: 180 يوماً لاسترداد مصـروفات العلاج بالخارج

أعلن برنامج «مسافر.. أمن على صحتك» الذي أطلقته وزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤخرا، أنه يمكن للمواطنين تقديم المطالبات المالية لمصروفات العلاج خلال 180 يوما من تاريخ آخر علاج حصلوا عليه خارج الدولة، وذلك وفقاً لشروط البرنامج الخاص بالتأمين الصحي على المواطنين المسافرين بالخارج.

وأعطى البرنامج الحق للمواطنين لتقديم التماس أو الاعتراض على رفض المطالبة أو تم تسديد جزء من قيمتها فقط، وذلك بإعادة تقديم مطالبة الاسترداد مرفقة بجميع المستندات المؤيدة خلال 180 يوما من تاريخ الإشعار بالرفض أو الدفع الجزئي للمطالبة.

وبحسب شروط برنامج «مسافر»، يمكن للمواطنين تقديم مطالبات الاسترداد في حال كانت قيمة المطالبة الطبية أقل من 10 آلاف درهم، عبر الموقع الإلكتروني لشركة ضمان، أما المطالبات المالية البالغ قيمتها 10 آلاف درهم فأكثر فيجب تقديمها لدى أحد فروع ضمان.